"Водник" отказался платить дополнительный взнос и не сыграет в Кубке мира

"Водник" не примет участия в Кубке мира-2017. По словам начальника команды Дмитрия Минина, архангелогородцев для участия попросили заплатить дополнительный взнос в размере 20 тысяч долларов в Международную федерацию хоккея с мячом, которую возглавляет Борис Скрынник. Вместо Кубка мира "Водник" поедет на международный турнир ExTe Cupen, который пройдет в Юсдале с 19 по 21 октября.

- Изначально мы намеревались принять участие в розыгрыше Кубка мира и дважды запрашивали регламент соревнований у организаторов, но так его и не получили, - цитирует Минина официальная страница "Водника" в социальной сети "Вконтакте". - Кроме того, нам было предложено помимо обычного взноса в 35 тысяч шведских крон для участников турнира, дополнительно заплатить 20 тысяч долларов в международную федерацию хоккея с мячом. Мы решили, что клуб лучше направит эти деньги на развитие детско-юношеского хоккея в Архангельской области, а наша команда поедет в Швецию на другой представительный турнир.

Место "Водника" в числе участников турнира займет "Уральский трубник". Кроме него, в Кубке мира примут участие призеры чемпионата России - "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Енисей".