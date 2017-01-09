"Водник" обыграл "Старт"

Лидер "Запада" "Водник" обыграл аутсайдера турнира "Старт" на своем льду. В другом матче группы московское "Динамо" одержало победу над "Волгой".

На "Востоке" "Енисей" был сильнее "Сибсельмаша", а "Кузбасс" одолел "Уральский трубник"

Суперлига

Группа Запад

"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 4:2 (3:2)

"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновская область) - 5:9 (2:5)

Группа Восток

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:5 (0:2)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:7 (1:3)