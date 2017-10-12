"Уральский трубник" сыграл вничью с "Болльнесом" на старте Кубка мира

"Уральский трубник" сыграл вничью с "Болльнесом" в матче 1-го тура группового турнира Кубка мира. Первоуральцы получили приглашение на турнир после отказа архангельского "Водника" платить дополнительный взнос в ФХМР. Помимо "Уральского трубника", в турнире примут участие три призера чемпионата России - "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Енисей".
Кубок мира
Групповой турнир
Группа A
"Эдсбюн" (Швеция) - "Ветланда" (Швеция) - 3:3
Группа D
"Венерсборг" (Швеция) - "Сириус" (Швеция) - 2:3
Группа C
"Болльнес" (Швеция) - "УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК" (Россия) - 2:2
Группа B
"Хаммарбю" (Швеция) - "Стабек" (Норвегия) - 11:1
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