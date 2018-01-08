"СКА-Нефтяник" проиграл "Сибсельмашу", "Енисей" разгромил "Строитель"

Действующий чемпион России "СКА-Нефтяник" уступил "Сибсельмашу" в матче регулярного чемпионата суперлиги. В другой встрече "Енисей" забил 10 безответных мячей "Строителю" и лидирует в таблице с 14 победами в 15 играх. Последнюю строчку занимает "Родина", проигравшая все 15 игр, включая сегодняшнюю встречу с "Зорким" (2:6).

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Динамо-Казань" (Казань) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:4 (2:1)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 4:5 (3:3)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:2 (1:1)

"Динамо" (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) - 10:5 (3:2)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Енисей" (Красноярск) - 0:10 (0:4)

"Водник" (Архангельск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 5:3 (2:1)

"Зоркий" (Красногорск) - "Родина" (Киров) - 6:2 (2:0)