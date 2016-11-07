"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей", "Водник" уступил "Волге"

"Водник" на выезде уступил "Волге" (3:7) в стартовом матче чемпионата России. Дублем у победителей отметился Максим Пахомов. Московское "Динамо" потерпело поражение во встрече со "Стартом" (4:6), "Родина" сыграла вничью с "Динамо-Казанью" (3:3).

"СКА-Нефтяник" на своей площадке победил "Енисей" (7:4), а "Байкал-Энергия" обыграл "Кузбасс" (5:3).

Чемпионат России

Суперлига

Группа "Запад"

"Волга" (Ульяновская область) – "Водник" (Архангельск) – 7:3 (2:1)

"Старт" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва) – 6:4 (2:1)

"Родина" (Киров) – "Динамо-Казань" (Казань) – 3:3 (1:1)

Группа "Восток"

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Енисей" (Красноярск) – 7:4 (4:2)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 5:3 (2:1)