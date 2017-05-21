Сергей Мяус: "Совмещать должности в ФХМР и сборной было бы не совсем правильно"

Член исполкома ФХМР Сергей Мяус подчеркнул, что принял решение уйти из сборной России в том числе из-за невозможности совмещать посты. Специалист на днях оставил национальную команду, с которой завоевал золото ЧМ-2015 и 2016, а также серебро ЧМ-2017. На его место пришел наставник "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев, который уже выигрывал с национальной командой чемпионаты мира 2013 и 2014 годов.

- Я на исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - И в данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной. Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до уровня первой команды. А что касается результата - не всегда же команда выигрывает?!