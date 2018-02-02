Сборная России забросила 26 мячей Германии в 1/4 финала чемпионата мира

В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная России одержала победу над Германией – 26:1.
В составе россиян по четыре мяча на свой счет записали Евгений Дергаев, Вадим Архипкин, Алмаз Миргазов, хэт-триками отличились Сергей Ломанов и Янис Бефус, по дублю оформили Артем Бондаренко, Юрий Викулин, Вадим Чернов, по одному мячу забросили Андрей Прокопьев и Василий Грановский. Единственный мяч в составе немцев забил Андрей Фелькер.
В полуфинале Россия сыграет с Финляндией, данная встреча пройдет 3 февраля. В другом матче Казахстан встретится со Швецией. Напомним, что чемпионат мира, который проходит в Хабаровске, завершится 4 февраля.
Чемпионат мира
1/4 финала
Россия - Германия - 26:1 (17:0)
2 февраля. Хабаровск. "Ерофей".
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Haiaxi
Вот бы так и в футболе!
17:03
lisenkoff
а кто знает кэфы до матча Тотал 26,5(Б) и фора 1(-24,5) ???? уж очень интересно)))))))))
16:37
hrenobl68
Немацам надо срочно строчить кляузу про допинг у русских.
16:32
Жареный снеговик
На футбольном чемпионате нам Египет всё вернёт. До последнего гола.
16:27
OuksNeizbezhen
Zico1 Фото с какого турнира, какого года? На фотокорреспондента не нашлось денег? 15:11 ------------------------ С этого турнира. Наши радуются 26-му голу в этой тяжелейшей битве вместе с многочисленными болельщиками.
16:27
CanagliaVova
В городки надо еще сыграть :-D
15:21
alur66
Ну и кому такое дерьмо интересно?
15:18
Zico1
Фото с какого турнира, какого года? На фотокорреспондента не нашлось денег?
15:11
Dymanomashina
А я сперва подумал про футбол)))
15:04
psevdonim777
К юбилею Сталинградской битвы!!!
14:48
bep77
Четырёх! Уже четырёх. А скоро ещё и американцы подтянутся)))
14:46
V0VaN
Ждём победы как всегда, но жаль, что это турнир двух максимум трёх сборных... Лишь бы в полуфинале теперь не облажались)))
14:31