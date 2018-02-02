Сборная России забросила 26 мячей Германии в 1/4 финала чемпионата мира

В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная России одержала победу над Германией – 26:1.

В составе россиян по четыре мяча на свой счет записали Евгений Дергаев, Вадим Архипкин, Алмаз Миргазов, хэт-триками отличились Сергей Ломанов и Янис Бефус, по дублю оформили Артем Бондаренко, Юрий Викулин, Вадим Чернов, по одному мячу забросили Андрей Прокопьев и Василий Грановский. Единственный мяч в составе немцев забил Андрей Фелькер.

В полуфинале Россия сыграет с Финляндией, данная встреча пройдет 3 февраля. В другом матче Казахстан встретится со Швецией. Напомним, что чемпионат мира, который проходит в Хабаровске, завершится 4 февраля.

Чемпионат мира

1/4 финала

Россия - Германия - 26:1 (17:0)

2 февраля. Хабаровск. "Ерофей".

Турнирная таблица – здесь