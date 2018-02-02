14:26 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сборная России забросила 26 мячей Германии в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сборная России по хоккею с мячом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная России одержала победу над Германией – 26:1.

В составе россиян по четыре мяча на свой счет записали Евгений Дергаев, Вадим Архипкин, Алмаз Миргазов, хэт-триками отличились Сергей Ломанов и Янис Бефус, по дублю оформили Артем Бондаренко, Юрий Викулин, Вадим Чернов, по одному мячу забросили Андрей Прокопьев и Василий Грановский. Единственный мяч в составе немцев забил Андрей Фелькер.

В полуфинале Россия сыграет с Финляндией, данная встреча пройдет 3 февраля. В другом матче Казахстан встретится со Швецией. Напомним, что чемпионат мира, который проходит в Хабаровске, завершится 4 февраля.

Чемпионат мира

1/4 финала

Россия - Германия - 26:1 (17:0)

2 февраля. Хабаровск. "Ерофей".

Турнирная таблица – здесь

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Haiaxi

Вот бы так и в футболе!

17:03

lisenkoff

а кто знает кэфы до матча Тотал 26,5(Б) и фора 1(-24,5) ???? уж очень интересно)))))))))

16:37

hrenobl68

Немацам надо срочно строчить кляузу про допинг у русских.

16:32

Жареный снеговик

На футбольном чемпионате нам Египет всё вернёт. До последнего гола.

16:27

OuksNeizbezhen

Zico1 Фото с какого турнира, какого года? На фотокорреспондента не нашлось денег? 15:11 ------------------------ С этого турнира. Наши радуются 26-му голу в этой тяжелейшей битве вместе с многочисленными болельщиками.

16:27

CanagliaVova

В городки надо еще сыграть :-D

15:21

alur66

Ну и кому такое дерьмо интересно?

15:18

Zico1

Фото с какого турнира, какого года? На фотокорреспондента не нашлось денег?

15:11

Dymanomashina

А я сперва подумал про футбол)))

15:04

psevdonim777

К юбилею Сталинградской битвы!!!

14:48

bep77

Четырёх! Уже четырёх. А скоро ещё и американцы подтянутся)))

14:46

V0VaN

Ждём победы как всегда, но жаль, что это турнир двух максимум трёх сборных... Лишь бы в полуфинале теперь не облажались)))

14:31