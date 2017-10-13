Российские команды одержали победы во 2-м туре Кубка мира среди клубов

Все российские команды одержали победы в своих матчах 2-го тура Кубка мира среди клубов. "Байкал-Энергия" одолел "Ветланду", "Енисей" выиграл у "Хаммарбю", "Уральский трубник" переиграл "Вейтерю", а "СКА-Нефтяник" взял верх над "Сириусом".

Кубок мира среди клубов

Групповой турнир

2-й тур

Группа A

"БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ" (Россия) - "Ветланда" (Швеция) - 4:2 (2:1)

Группа B

"Хаммарбю" (Швеция) - "ЕНИСЕЙ" (Россия) - 0:2 (0:1)

"Вилла-Линчепинг" (Швеция) - "Стабек" (Норвегия) - 12:2 (7:1)

Группа C

"Вейтеря" (Финляндия) - "УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК" (Россия) - 1:5 (0:2)

Группа D

"Сириус" (Швеция) - "СКА-НЕФТЯНИК" (Россия) - 1:4 (1:3)