Роман Черных: "Русская команда славится характером, поэтому мы и выиграли"

Вратарь сборной России Роман Черных отметил, что финал чемпионата мира-2018 сложился для команды очень непросто. В решающем матче россияне одолели Швецию со счетом 5:4. По ходу встречи Россия вела 3:1 и 4:2, шведы сравняли счет (4:4), но в итоге Алмаз Миргазов провел победный мяч на 78-й минуте.

- Очередной адский тяжелый финал, - цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Черных. - За всю свою карьеру не помню, чтобы такие игры были легкими. Старался, конечно, чем мог помочь команде. Сегодня все старались, хотели выиграть. Чем, наверное, славится русская команда – характером, поэтому мы и выиграли

Отдельное большое российское спасибо. Очень тепло поддерживали трибуны. Даже поймал себя на мысли, что играли, как в немом кино: ничего вокруг не слышишь, только рев болельщиков. Было очень приятно здесь играть.