Павел Рязанцев: "Финал Кубка России покажет готовность "СКА-Нефтяника" к чемпионату"

Решающий матч Кубка России по хоккею с мячом с красноярским "Енисеем" должен показать, насколько хабаровский "СКА-Нефтяник" готов к чемпионату страны, подчеркнул нападающий хабаровчан Павел Рязанцев. "СКА-Нефтяник" в четверг в Москве разгромил ульяновскую "Волгу" со счетом 13:1 в полуфинале Кубка России. В решающем матче турнира хабаровчане 29 октября встретятся с действующим чемпионом страны красноярским "Енисеем".

– Мы хорошо начали матч, забив в первые пятнадцать минут три мяча, и это сыграло свою роль, – приводит "Р-Спорт" слова Рязанцева. – "Волге" пришлось где-то раскрываться, а мы действовали на контратаках – играть стало намного легче. Да, в чем-то нам повезло, в каких-то моментах хорошо разыгрывали мяч и забили. Но шероховатости есть всегда, нет предела совершенству, и нам есть, к чему стремиться. Финал Кубка России покажет, насколько мы готовы к борьбе, скажем, за призовую тройку в чемпионате страны. Не думаю, что сегодня игра была показательной.

Мы достаточно много времени в хоккее и, думаю, мы успеем отдохнуть и восстановить силы к финалу. Никто сегодня не думал о том, чтобы беречь силы – их должно хватить и на следующую игру.