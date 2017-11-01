Михаил Юрьев: "За золото чемпионата России будут бороться шесть команд"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" и сборной России Михаил Юрьев выразил мнение, что за победу в чемпионате страны будут бороться по меньшей мере шесть клубов. В числе претендентов он назвал свою команду, действующего чемпиона страны, а также "Енисей", "Байкал-Энергию", "Водник", "Волгу" и "Уральский Трубник". Чемпионат России стартует 2 ноября.

- Вполне логично, что мы как действующие чемпионы России не можем ставить перед собой никакой другой задачи, как вновь выиграть чемпионат страны, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - Мы в каждом турнире ставим цель выйти в финал и бороться за победу. И у нас есть желание повторить прошлогодний успех. Но это будет непросто сделать, полагаю, что на победу будет претендовать та же шестерка команд, что и в прошлом году. Это клубы из Красноярска, Иркутска, Архангельска, Ульяновска и Первоуральска - в первую очередь.

Полагаю, что с возвращением Сергея Ломанова-младшего "Енисей" стал еще сильнее. Но и команда из Иркутска провела хорошую работу над усилением состава. И я бы не стал сбрасывать со счетов и команду из Ульяновска, в которой собраны очень квалифицированные хоккеисты. Как и клубы из Архангельска, Первоуральска и московское "Динамо", в котором молодые ребята за прошедший сезон стали заметно сильнее.

Сюрпризы могут преподнести традиционно и кемеровский "Кузбасс", и новосибирский "Сибсельмаш. И в каждом сезоне, как правило, появляются еще и темные лошадки.