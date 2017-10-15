Михаил Юрьев: "Кубок мира себя изжил, что-то нужно менять"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" и сборной России Михаил Юрьев раскритиковал действующий формат Кубка мира. Специалист остался недоволен схемой турнира, его посещаемостью и временем начала матчей его команды. Хабаровчане на Кубке мира добрались до полуфинала, где уступили "Сандвикену" (2:3). В финальном матче "Сандвикен" победил "Енисей" (4:3 ОТ).

– Я могу повторить то, что говорил в прошлом и позапрашлом году по поводу сетки Кубка мира и самой системы турнира. К сожалению, из года в год все одинаково, – цитирует официальный сайт ФХМР Юрьева. – Мы всё время играем в группе С или D и наши четвертьфиналы всегда ночные. Мы ни разу не играли, к примеру, в 7 вечера – нам из года в год достаются матчи в полночь или в 1 час ночи.

– Кто составляет календарь и "сеет" команды в Сандвикене?

– Честно говоря, не знаю. Я хочу сказать о другом: турнир себя изжил и что-то нужно менять. У меня есть предложение, но, к сожалению, вчера не состоялась намеченная пресс-конференция, на которой я собирался его озвучить. Считаю, что нужно играть в двух странах с предварительным этапом в таком же формате, но с другим количеством клубов. Нужно отталкиваться от того, что на трибунах никого нет. Для кого проходит турнир? Мое предложение – проводить в двух городах параллельно, которые расположены между собой на расстоянии не более 100−200 километров.

– Турнир должен проводиться в Швеции?

– Можно его провести и в России. Скоро построят стадион в Красноярске, где может сыграть одна группа. А вторая, к примеру, в Кемерово. Или как вариант – Ульяновск и Москва. Я сейчас только размышляю, но очевидно, что происходящее здесь не интересно никому из болельщиков, а лишь для клубов со спортивной точки зрения. Для кого такой турнир?

– На вашем полуфинале с "Сандвикеном" были болельщики – и не только из Швеции.

– И то только потому, что играла местная команда. 1500 зрителей на одном матче, столько же на другом и две тысячи на финале – получается, на весь турнир пришло 5 тысяч. Разве это показатель?