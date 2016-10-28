Михаил Юрьев: "5:0 для хоккея с мячом – не тот счет, при котором можно себя чувствовать спокойно"

Хабаровский "СКА-Нефтяник", забив четыре мяча в ворота ульяновской "Волги" в первые 18 минут полуфинального матча Кубка России по хоккею с мячом, создал сопернику психологические проблемы, благодаря чему и добился итоговой победы, заявил главный тренер дальневосточной команды Михаил Юрьев. "СКА-Нефтяник" в четверг в Москве разгромил "Волгу" со счетом 13:1, ведя 5:0 после первого тайма.

– Мы, конечно, не ожидали такого хода встречи – мы ждали другого хоккея и упорной борьбы на протяжении всего матча, – приводит "Р-Спорт" слова Юрьева. – Но мы очень удачно забили мячи и создали психологические проблемы для соперника, потому что в полуфинальных матчах Кубка России все команды хотят пройти дальше и играть в финале.

Все-таки 5:0 для хоккея с мячом – это не тот счет, при котором можно себя чувствовать спокойно. Если мы забили пять мячей, то почему это не может сделать соперник? "Волга" – хорошая квалифицированная команда, в которой есть игроки сборной России, очень высокого уровня, поэтому никакого самоуспокоения быть не может. Куда оставлять силы в полуфинале Кубка России? Не буду никого выделять в команде – я не любитель это делать. Ребята сегодня сделали очень многое из того, о чем мы договаривались перед матчем.