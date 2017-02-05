Евгений Ерахтин: "Россиянам в конце матча со шведами не хватило сил"

Главный тренер "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин отметил, что сборная России потратила много сил в полуфиналом матче с Финляндией (6:4), поэтому не устояла в финале против Швеции (3:4). Вместе с тем, по его словам, команда хорошо провела матч в тактическом плане и по настрою игроков.

- Я бы не сказал, что победу шведов можно воспринимать как закономерную, - приводит "Р-Спорт" слова Ерахтина. - Наши ребята здорово отыграли матч, но, как мне кажется, им не хватило физических сил в концовке игры. Может быть, сказался предыдущий напряженный матч с финнами . А шведы сыграли с норвежцами, можно сказать, тренировочный матч. И свежести в концовке игры, когда шведы чуть-чуть добавили, как раз и не хватило. А наши, наоборот, немного сбавили и шведы додавили.

В этом компоненте игры шведы выглядели посвежее, что, по всей видимости, и предопределило их успех. А в целом я доволен, как наша команда провела матч: как в тактическом плане была выстроена игра, как настроились и отрабатывали на поле хоккеисты. И если бы в концовке встречи наши ребята были более свежие и мобильные, думаю, довели бы матч до победы.