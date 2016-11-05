Евгений Ерахтин: "При новом формате чемпионата игрокам будет тяжело эмоционально и физически"

Главный тренер "Байкала-Энергии" Евгений Ерахтин подчеркнул, что новый формат чемпионата России увеличит нагрузку на игроков, но даст тренерам пространство для творчества. По новой схеме 12 клубов суперлиги будут разбиты на две группы и сыграют в четыре круга, проводя спаренные матчи друг с другом.

- О преимуществах нового формата мы будем рассуждать, наверное, только после завершения чемпионата страны, - цитирует "Р-Спорт" Ерахтина. - Сейчас сложно что-то сказать, но будет интересно играть два матча подряд с одним соперником. Потому что, проведя первую игру по одной тактической схемой, во второй выбранная тактика может и не пройти. Поэтому у тренерского состава возможности для реализации своих планов и творчества в данном случае будут намного шире.

Выдержат ли ребята физически два матча подряд - на этот вопрос сейчас ответить сложно. Им будет, конечно, очень тяжело в эмоциональном и физическом плане. Но давайте сначала сыграем, а потом уже посмотрим, пошло это на пользу нашему чемпионату или нет.

Также Ерахтин положительно оценил приход на пост спортивного директора клуба известного российского тренера Владимира Янко.

- Вы сами понимаете, что Янко - один из лучших специалистов в нашем виде спорта, - отметил Ерахтин. - Я уверен, что Владимир Владимирович внесет определенный колорит в наш клуб и какие-то новые веяния. Думаю, что пойдет на пользу и нам, как тренерам, и клубу в целом.