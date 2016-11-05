Евгений Ерахтин: "Байкал-Энергия" поборется с "Енисеем" и "СКА-Нефтяником" за медали"

Главный тренер "Байкала-Энергии" Евгений Ерахтин подчеркнул, что клуб намерен бороться за медали стартующего чемпионата России. В прошлом сезоне иркутяне выиграли Кубок России и завоевали серебро суперлиги, уступив в финале "Енисею" (1:5). Этим летом пост спортивного директора "Байкала-Энергии" занял один из самых успешных тренеров в истории хоккея с мячом Владимир Янко.

– У нас вполне боеспособный коллектив. И хотя команда еще не вышла на пик формы, считаю, что мы можем начать чемпионат страны на хорошем уровне, – цитирует "Р-Спорт" Ерахтина. – Мы является серебряными призерами прошлогоднего турнира и думаю, что способны сохранить данный уровень. Перед нашим клубом в последнее время всегда стоит задача попасть в призеры чемпионата страны. Будем стараться выигрывать в каждом матче и уже потом посмотрим, получится ее решить или нет.

Главный претендент на чемпионство, конечно, "СКА-Нефтяник". По многим составляющим, это один из самых богатых клубов России, в котором собраны игроки очень высокого уровня из сборных России и Швеции. И у клуба хорошие условия, в Хабаровске один из самых лучших, если не лучший, стадион в мире. Вот эти три фактора и дают возможность хабаровчанам претендовать на победу в чемпионате России.

Борьбу за медали также поведут "Енисей", "Байкал-Энергия", но нельзя также сбрасывать со счетов и архангельский "Водник", и ульяновскую "Волгу". Мне кажется, что данная пятерка будет претендовать на призовые места и каждая из команд способна преподнести какой-то сюрприз. Московское "Динамо"? Думаю, что им будет сложно включиться в борьбу: у них очень много молодых ребят, безусловно способных, но они еще не нюхали пороха суперлиги. Конечно, есть опытные Евгений Иванушкин и Сергей Шабуров, но динамовцам в этом сезоне будет тяжело претендовать на медали.