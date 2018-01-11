"Енисей" забил 14 безответных голов "Родине", "СКА-Нефтяник" в гостях победил "Байкал-Энергию"

"Енисей" разгромил "Родину" в матче чемпионата России - 14:0. Красноярцы лидируют в турнирной таблице с 15 победами в 16 матчах. Кировский клуб уступил во всех 16 поединках.

В Иркутске встретились финалисты чемпионата России-2016/17 - "Байкал-Энергия" и "СКА-Нефтяник". Хабаровчане одержали победу и продолжают занимать второе место в таблице.

Из других результатов стоит отметить победу "Волги" над московским "Динамо". Бело-голубые вели по ходу встречи 3:0, но ульяновцы вырвали победу.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 1:5 (1:3)

"Енисей" (Красноярск) - "Родина" (Киров) - 14:0 (7:0)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Старт" (Нижний Новгород) - 5:3 (3:1)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Зоркий" (Красногорск) - 5:2 (4:1)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Водник" (Архангельск) - 5:2 (3:1)

"Волга" (Ульяновская область) - "Динамо" (Москва) - 4:3 (0:1)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Динамо-Казань" (Казань) - 2:2 (1:1)