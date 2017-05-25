Чемпионат мира-2021 может пройти в Сыктывкаре

Сыктывкар в 2021 году может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает ТАСС. Данный вопрос рассматривается на исполкоме Международной федерации бенди (ФИБ) в Москве.

В четверг на заседании исполкома ФИБ министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной провел презентацию Сыктывкара как кандидата на проведение мирового первенства.

Заявка на проведение турнира может быть подана летом после согласования с Министерством спорта и предоставления гарантий от правительства республики. Также планируется, что к 2021 году в Коми будет возведен крытый стадион. Чемпионат мира в 2018 году пройдет в Хабаровске и китайском Харбине.