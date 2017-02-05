Борис Скрынник: "Шансы на появление хоккея с мячом на Играх-2022 есть"

Президент ФХМР Борис Скрынник подчеркнул, что хоккей с мячом близок к появлению в программе Олимпиады. По его словам, сейчас идет речь о включении бенди в программу Игр-2022 в Пекине, а если это не произойдет, то игра должна появиться на Олимпиаде-2026.
У нас прошли переговоры с китайской стороной, в том числе представителями олимпийского комитета Китая и маркетинговой компании, которая занимается организацией Игр-2022, - цитирует официальный сайт ФХМР Скрынника. - Они пригласили нас посетить в сентябре 2017 года выставку, посвященную Играм в Пекине. Также китайцы планируют посетить в конце этого сезона матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске. Шансы на появление хоккея с мячом на Олимпиаде-2022 определенно есть. Да, ходили разговоры о 2026 годе, были неофициальные переговоры, нам подавали сигналы, что 2026 год – это окончательный срок включения хоккея с мячом в программу Игр. Но мы предпринимаем попытки, чтобы хоккей с мячом был включен в программу Олимпиады 2022 года.
Неслучайно на чемпионате мира в Сандвикене были представители олимпийского комитета Китая. Также мы встречались с представителями продюсерской компании, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Кроме того, было получено письмо из МОК о том, что его представители изучают, насколько наш вид спорта может быть популярен на Олимпийских играх.
Мне сложно сказать, что может помешать, сейчас идет разговор о том, когда это произойдет – в 2022 или 2026 году. Мы большие надежды возлагаем на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Мы получили заверения от них, что они в этом очень заинтересованы. Практически все регламентирующие документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Самое основное – это вступление в ВАДА. Мы платим деньги, чтобы игроков обследовали представители ВАДА. Не готов ответить, могут ли включить в программу и мужской, и женский хоккей с мячом одновременно. Нам главное зацепиться, но больше возможностей у женского – создание команды в мужском хоккее с мячом все-таки более долгий процесс.
miker65
Впрочем, Томас Бой, я с тобой частично соглашусь. Английский хоккей - еще то фуфло, еще фуфловее, чем наш русский. А ведь он на Олимпиаде есть.
19:48 5 февраля
miker65
Томас Бой, понятно, что пендосины фаворитами были бы тогда. Но ...смелость города берет. И Блатт - супертренер, тут я согасен с тобой.А хоккей с мячом?! Я его - вообще его не воспринимаю! Может у вас в городе шайба плохая тогда была? Я только что с шайбы пришел. Пацаны, 17 лет, чемпионат Москвы. Просто здорово! Шайба - классная игра!
19:16 5 февраля
Thomas_Boy
miker65 ___________ Да проиграли бы наши в Лондоне. Даже гений Блатта не помог бы. Это в нулевых США можно было обыграть, тогда у Европы суперпоколение было. Ну и хоккей с мячом - это игра, которую на стадионе смотреть надо, а не по ТВ. У нас начиная с 1995-го лет 10-15 стадион был всегда битком набит. На шайбу не ходили, а на мяч шли.
19:05 5 февраля
miker65
Томас Бой, точнее так: ...надрали бы им их черные задницы и одну белую - Карри.
18:58 5 февраля
miker65
Томас Бой, баскет - лучшая пока игра с мячиком.Эту игру я обожаю! Супригра. Ну а пендосы да . Сильны в баскете! Но это не значит, что их нельзя обыграть! Испашки например в Пекине в финале минус 10 очков шли весь матч... Жаль наши в Лондоне с ними в финале не сыграли! Чуток тогда нам в полуфинале не хватило удачи! А то бы мы им надрали тогда задницу!
18:51 5 февраля
Thomas_Boy
miker65 ______________ Ну всего-то нужно - оторвать пятую точку от дивана и пойти на стадион. А так вообще баскетбол - полное фуфло. Сидишь у ящика и зеваешь, зная, что амеры выиграют.
17:58 5 февраля
miker65
Томас Бой, гугл- подлец думает, что уже выучил великий и могучий наш язык. Правит, скотина!....Игра - полное фуфло. Сидишь и зеваешь у ящика.
17:51 5 февраля
Буква Ё
Руководство хоккея с мячом само ничего не делает, чтобы протолкнуть его на Олимпиаду, кроме разговоров. Надеюсь, с приходом Трампа ситуация изменится
16:26 5 февраля
Thomas_Boy
miker65 Игра - полное фуфло. Сидишь и знаешь у ящика. _____________ Спасибо, посмеялся.
16:19 5 февраля
miker65
Игра - полное фуфло. Сидишь и знаешь у ящика. Ломанов разгоняется поперек своей зоны до 100 км в час, поворачивает плавно под углом 90', не теряя скорости, благо поляна футбольная, и въезжая в чужую половину поля, получает мяч. Игроки соперников при этом превращаются в столбы ввиду невозможности быстро набрать эти самые 100 км в час. Далее он объезжает многочисленные столбы, включая вратаря и забивает гол. Вот и все, что есть в этой файловой игре, никому кроме 2,5 стран не интересной. Лапта, а не игра.
12:59 5 февраля
echo2011
Ну как может появиться на Олимпиаде вид спорта,в который играют в двух с половиной странах,а остальные только присутствуют для массовки и проигрывают им со счетом порядка 20:0? Уж скорее Илюмжинов попадет на ОИ со своими шахматами,и то это проблематично...
10:44 5 февраля
CanagliaVova
Если бы были шансы, то они бы реализовались к Сочи-2014. Шансы ничтожны
10:32 5 февраля
Басист
Ну естественно, все виды, в которых сборная США - днище-днищенское ниже плинтуса, сразу же автоматом объявляются днищевыми, как же иначе?))))) Чмока, а во фристайле большие миллиарды крутятся?) А в скейтборде?))
10:02 5 февраля
Айртон
Сравнивать бейсбол, где крутятся миллиарды с днищёвым ХСМ может только такой даунько как басист.))
09:16 5 февраля
Басист
Они могут рассказывать красивые байки, но по факту шансы нулевые - никто не будет заводить на играх дополнительную гарантированную российскую медаль (а то и две, ага), это ж не бейсбол или ещё какая-нибудь чисто американская шняга.
08:43 5 февраля