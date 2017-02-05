Борис Скрынник: "Шансы на появление хоккея с мячом на Играх-2022 есть"

Президент ФХМР Борис Скрынник подчеркнул, что хоккей с мячом близок к появлению в программе Олимпиады. По его словам, сейчас идет речь о включении бенди в программу Игр-2022 в Пекине, а если это не произойдет, то игра должна появиться на Олимпиаде-2026.

У нас прошли переговоры с китайской стороной, в том числе представителями олимпийского комитета Китая и маркетинговой компании, которая занимается организацией Игр-2022, - цитирует официальный сайт ФХМР Скрынника. - Они пригласили нас посетить в сентябре 2017 года выставку, посвященную Играм в Пекине. Также китайцы планируют посетить в конце этого сезона матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске. Шансы на появление хоккея с мячом на Олимпиаде-2022 определенно есть. Да, ходили разговоры о 2026 годе, были неофициальные переговоры, нам подавали сигналы, что 2026 год – это окончательный срок включения хоккея с мячом в программу Игр. Но мы предпринимаем попытки, чтобы хоккей с мячом был включен в программу Олимпиады 2022 года.

Неслучайно на чемпионате мира в Сандвикене были представители олимпийского комитета Китая. Также мы встречались с представителями продюсерской компании, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Кроме того, было получено письмо из МОК о том, что его представители изучают, насколько наш вид спорта может быть популярен на Олимпийских играх.

Мне сложно сказать, что может помешать, сейчас идет разговор о том, когда это произойдет – в 2022 или 2026 году. Мы большие надежды возлагаем на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Мы получили заверения от них, что они в этом очень заинтересованы. Практически все регламентирующие документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Самое основное – это вступление в ВАДА. Мы платим деньги, чтобы игроков обследовали представители ВАДА. Не готов ответить, могут ли включить в программу и мужской, и женский хоккей с мячом одновременно. Нам главное зацепиться, но больше возможностей у женского – создание команды в мужском хоккее с мячом все-таки более долгий процесс.