Берлин - лучший игрок ЧМ-2018, Ишкельдин - лучший нападающий

Организаторы чемпионата мира-2018 определили лучших хоккеистов турнира. В финальном матче Россия обыграла Швецию со счетом 5:4.

Лучший вратарь - Роман ЧЕРНЫХ (Россия)

Лучший защитник - Эрик Сэфстрем (Швеция)

Лучший нападающий - Максим ИШКЕЛЬДИН (Россия)

Лучший игрок - Даниэль Берлин (Швеция)

Лучший бомбардир - Рауан Исалиев (Казахстан), 21 гол

Символическая сборная: вратарь – Андрей Рейн (Казахстан), защитники – Юрий ВИКУЛИН, Михаил ПРОКОПЬЕВ (оба – Россия), Эрик Сэфстрем (Швеция), полузащитники – Алан ДЖУСОЕВ, Максим ИШКЕЛЬДИН (оба – Россия), Даниэль Берлин, Юхан Лефстедт (оба – Швеция), нападающие – Алмаз МИРГАЗОВ (Россия), Кристоффер Эдлунд (Швеция), Маркус Кумпуойя (Финляндия).