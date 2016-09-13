00:02 | БАДМИНТОН

Президент Всемирной федерации бадминтона: "Россия - неотъемлемая часть мирового спорта"

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Президент Всемирной федерации бадминтона Пол-Эрик Хейер подчеркнул, что у России никогда не было инцидентов с применением допинга. Он надеется, что чемпионат мира среди студентов в очередной раз это подтвердит.

 - У нас никогда не было каких-либо инцидентов с применением допинга, и я не сомневаюсь, что чемпионат мира по бадминтону среди студентов в очередной раз это подтвердит, - приводит пресс-служба Национальной федерации бадминтона России слова Хейера. - Россия - это наш сотрудник, наш партнер. Масштабы российского бадминтона, на мой взгляд, довольно велики, и мы рассматриваем Россию, как очень важную и неотъемлемую часть всего мирового спорта.

Дополнительная информация

http://badm.ru/news/federation/2721

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