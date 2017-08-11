Юрий Борзаковский: "Ситуация с инфекцией не помешает Ласицкене"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что в оставшиеся дни чемпионата мира в Лондоне отечественные спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, могут завоевать медали турнира. Специалист отметил, что атлетам важно быть хорошо подготовленными не только физически, но и морально.

Напомним, во время чемпионата мира в отеле, где размещались спортсмены, возникла вспышка ротавирусной инфекции. Около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.

– Маша (Ласицкене. - Прим. "СЭ") недавно только приехала, а ситуация, насколько я понимаю, была в самом начале, и сейчас ее уже урегулировали, поэтому спортсменку это не коснется, – цитирует ТАСС Борзаковского. – На днях приехал Сережа Шубенков, мы с ним пообщались, никаких нареканий нет, поэтому в этом плане все нормально.

Наши сильнейшие спортсмены только выехали на заключительный этап чемпионата мира, будем надеяться на ребят. Я все-таки еще рассчитываю на медали в ближайшее время, мы все в ожидании главных финалов чемпионата мира. Мировое первенство – это такие соревнования, где нужно быть хорошо готовым не только физически, но и морально, быть со свежей головой.

Ребята все в хороших кондициях, все хорошо готовы, и если они покажут свои лучшие результаты, то некоторые из них будут на пьедестале.