Юрий Борзаковский: "Между Уховым и Лысенко будет ожесточенная борьба на "Русской зиме"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский уверен, что прыгуны в высоту Иван Ухов и Данил Лысенко будут активно соперничать друг с другом на "Русской зиме". Соревнования, являющиеся этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), проходят в субботу и воскресенье в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА.

- Надеюсь, сегодня будут какие-то рекорды, возможно даже лучшие результаты сезона в мире, - цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. - По крайней мере, прыгунья в высоту Маша Кучина уже в Волгограде пыталась преодолеть высоту 2,01 метра. Две попытки были просто потрясающими, но, к сожалению, не удалось ей установить лучший результат сезона. Также могу сказать про Ивана Ухова и Данила Лысенко, между которыми будет ожесточенная борьба. Иван – это опыт, годы выступлений, а Данил – молодость. Два этих элитных атлета схлестнутся в прыжках в высоту. Будет очень интересно в секторе прыжков с шестом. Анжелика Сидорова, Геля Краснова… Там тоже будет ожесточенная борьба.