Юрий Борзаковский: "Ласицкене гроссмейстерски защитила титул чемпионки мира"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский подчеркнул, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене, гроссмейстерски защитила титул чемпионки мира. По его словам, спортсменка заранее задавила соперниц своими высокими результатами, показанными по ходу сезона.

Ласицкене на мировом первенстве в Лондоне преодолела высоту 2,03 метра. Россиянка была победительницей чемпионата мира-2015.

- Маша гроссмейстерски расправилась с соперницами и показала, что она была лучшая в мире на протяжении всего сезона и осталась лучшей на главном старте, - приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. - Защищать титул всегда сложнее. Ты уже не являешься темной лошадкой, ты - фаворит.

Выступать тяжелее, но Маша с этой задачей прекрасно справилась. Она на протяжении всего сезона доказывала, что она - лучшая, и, можно сказать, психологически заранее задавила соперниц.

Ошибка? Это абсолютно нормально. Наоборот, эта осечка ее подбодрила, и она после нее прыгала еще сильнее. Я абсолютно не сомневался в том, что эта осечка не скажется на результате Маши. Учитывая все ее результаты в сезоне, я был уверен, что 2,03 метра она возьмет без проблем.