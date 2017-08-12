Юлия Левченко: "Мой парень сказал, что я прыгну на 2.01 метра, а я не верила"

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которая стала серебряной призеркой чемпионата мира, покорив высоту 2.01 метра, не верила, что ей удастся добиться такого результата. По словам спортсменки, она была сосредоточена с первого и до последнего прыжка.

- Для меня этот чемпионат мир был невероятным. Я была сосредоточена с первого прыжка и до последней попытки, - приводит пресс-служба ИААФ слова Левченко. - Я не позволяла себе волноваться, я пыталась держать себя в руках.

2.01 - не лучшая моя техническая поптыка. Но я думала, что такая высота не простит допущенных ошибок. Перед соревнованием мой парень прислал мне сообщение, в котором написал, что я прыгну 2.01. Я не верила, но, похоже, что он прав.

Напомним, что чемпионкой мира стала россиянка Мария Ласицкене. Она стала единственной легкоатлеткой, взяв высоту 2,03 м. Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне.