18:50 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Высоцкий подал заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам

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Легкоатлет Никита Высоцкий подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Никита Высоцкий подал заявку в ИААФ для участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, - цитирует ТАСС Трущенкову.

Ранее такие же индивидуальные заявки подали свыше 35 спортсменов, включая чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами на 110 м Сергея Шубенкова, олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светланы Школиной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4033374

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