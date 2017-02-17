Высоцкий подал заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам

Легкоатлет Никита Высоцкий подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

- Никита Высоцкий подал заявку в ИААФ для участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, - цитирует ТАСС Трущенкову.

Ранее такие же индивидуальные заявки подали свыше 35 спортсменов, включая чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами на 110 м Сергея Шубенкова, олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светланы Школиной.