Виталий Смирнов: "Диалог российской стороны с ВАДА продвигается, взаимопонимание достигнуто"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов считает, что РУСАДА и ВАДА достигли взаимопонимания, диалог на тему выстраивания полноценной антидопинговой работы в России продвигается. В Монреале прошло заседание Всемирного антидопингового агентства, в результате которого было решено, что Российскому антидопинговому агентству для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия.

- Диалог с ВАДА продвигается. Конечно, мы достигли взаимопонимания, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Но каким бы искусством ни обладали переговорщики, без веских серьезных аргументов и доказательств ничего добиться невозможно. Самое главное, что было сделано, – это изменено законодательство.