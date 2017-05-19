 Виталий Смирнов: "Диалог российской стороны с ВАДА продвигается, взаимопонимание достигнуто". ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:26 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Смирнов: "Диалог российской стороны с ВАДА продвигается, взаимопонимание достигнуто"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов считает, что РУСАДА и ВАДА достигли взаимопонимания, диалог на тему выстраивания полноценной антидопинговой работы в России продвигается. В Монреале прошло заседание Всемирного антидопингового агентства, в результате которого было решено, что Российскому антидопинговому агентству для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия.

- Диалог с ВАДА продвигается. Конечно, мы достигли взаимопонимания, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Но каким бы искусством ни обладали переговорщики, без веских серьезных аргументов и доказательств ничего добиться невозможно. Самое главное, что было сделано, – это изменено законодательство.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170519/1120663217.html

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