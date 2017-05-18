ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления

Глава ВАДА Крейг Риди на совете учредителей ВАДА в Монреале заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно полностью выполнить четыре оставшихся пункта для полного восстановления членства в организации.

– Мы должны быть довольны работой комитета, который создал Путин и возглавил Смирнов, – приводит ТАСС слова Риди. – Мы должны поблагодарить представителей ВАДА, которые были также задействованы в этой работе, нельзя не отметить прогресс в решении вопроса восстановления РУСАДА.

Однако для полного решения данного вопроса предстоит довести до конца выполнение четырех пунктов. Надеюсь, что мы сможем продвинуться дальше.