 ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления. ДОПИНГ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:02 | ДОПИНГ

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления

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Глава ВАДА Крейг Риди на совете учредителей ВАДА в Монреале заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно полностью выполнить четыре оставшихся пункта для полного восстановления членства в организации.

– Мы должны быть довольны работой комитета, который создал Путин и возглавил Смирнов, – приводит ТАСС слова Риди. – Мы должны поблагодарить представителей ВАДА, которые были также задействованы в этой работе, нельзя не отметить прогресс в решении вопроса восстановления РУСАДА.

Однако для полного решения данного вопроса предстоит довести до конца выполнение четырех пунктов. Надеюсь, что мы сможем продвинуться дальше.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4264030

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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