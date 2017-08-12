Виталий Мутко: "Победа Ласицкене закономерна и справедлива"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что победа российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира-2017 является закономерной. Он также добавил, что было несправедливо, если бы спортсменка не взяла эту медаль.

Ласицкене стала единственной легкоатлеткой, которая взяла высоту 2,03 м. Напомним, что она выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне. Ей также принадлежит лучший результат сезона (2,06). Ласицкене выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА.

– Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон – это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году, – приводит ТАСС слова Мутко. – Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль. Маша – большая умница.

Ласицкене - чемпионка мира-2017!