Ласицкене - чемпионка мира-2017!

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту. Она стала единственной легкоатлеткой, взяв высоту 2,03 м. Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне. Ей также принадлежит лучший результат сезона (2,06). На данный момент она продолжает выступления и заявила высоту 2,08 м. Мировой рекорд составляет 2,09.

Напомним, что Ласицкене выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА.

Серебро в прыжках в высоту взяла украинка Юлия Левченко, бронзу - полька Камила Лицвинко.

Для России это четвертая медаль чемпионата мира. Ранее Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 м с барьерами, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота, а Дарья Клишина - в прыжках в длину.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Прыжки в высоту

1. ЛАСИЦКЕНЕ (Россия) - 2,03

2. Левченко (Украина) - 2,01

3. Лицвинко (Польша) - 1,99