Ласицкене - чемпионка мира-2017!

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту. Она стала единственной легкоатлеткой, взяв высоту 2,03 м. Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне. Ей также принадлежит лучший результат сезона (2,06). На данный момент она продолжает выступления и заявила высоту 2,08 м. Мировой рекорд составляет 2,09.
Напомним, что Ласицкене выступает под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА.
Серебро в прыжках в высоту взяла украинка Юлия Левченко, бронзу - полька Камила Лицвинко.
Для России это четвертая медаль чемпионата мира. Ранее Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 м с барьерами, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота, а Дарья Клишина - в прыжках в длину.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
Прыжки в высоту
1. ЛАСИЦКЕНЕ (Россия) - 2,03
2. Левченко (Украина) - 2,01
3. Лицвинко (Польша) - 1,99
Седой конь
ЧМОКа... Ты пока причмокивай, причмокивай...
22:55
лёгкий атлет из страны АНЫ
свершилось!!!!!!!!! две комментаторские дурынды рвут динамики телевизоров..... единственная медалька завоёвана!!! вместо масскваческой допингёрши--чичи пришла ласицкая--кеня... Ничего, ничего и тебя поймают на ганджубарсе, а пока постоишь под белой простынёй на постаменте. "Мурку" её поставте вместо гимна или симфонию Шопена, когда все в чёрном стоят и венки в руках держат.....
22:51