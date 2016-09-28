Виталий Мутко: "Исинбаева понимает всю ответственность, баллотируясь на пост главы ВФЛА"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что обсуждал с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой ее намерение баллотироваться на пост главы ВФЛА. О своем решении спортсменка заявила сегодня на заседании Совета Федерации.

- С Леной встречался, подробно говорили на эту тему, я ее желание знаю. Но избирательная кампания еще не началась, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Комиссия ОКР прекратила свою работу по восстановлению, сейчас вся ответственность лежит на федерации. Сейчас восстановлен контакт ВФЛА и комиссии IAAF. Сейчас номер один – вопрос восстановления, а не предвыборные баталии. Лена уважаемый человек, и раз она принимает такое решение, значит, она понимает всю ответственность. Мы это еще обсудим неоднократно и будем к этой теме возвращаться.

На данный момент пост президента ВФЛА занимает Дмитрий Шляхтин, возглавивший организацию в январе 2016 года. Выборы нового главы пройдут 9 декабря, подача заявок откроется в октябре.