ВФЛА встретится с рабочей группой ИААФ в Осло 30 октября

Очередная встреча руководства ВФЛА с представителями рабочей группы ИААФ пройдет 30 октября в Осло, сообщает официальный сайт ВФЛА. Будет обсуждаться вопрос восстановления ВФЛА в правах. Напомним, что федерация лишилась членства в ИААФ в 2015 году на основании отчета Дика Паунда о допинге в легкой атлетике.

Перед стартом ЧМ-2017 ИААФ продлил отстранение ВФЛА. Из-за дисквалификации федерации российские спортсмены участвуют в международных турнирах под нейтральным флагом. По словам исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, россияне уже в ноябре могут получить право выступать под своим флагом.