ВФЛА организует зимний легкоатлетический тур, состоящий из 10 этапов и финала

Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева отметила, что федерация приняла решение о проведении в 2018 году Зимнего тура, который будет состоять из 10 этапов и финала. Спортсмен, претендующий на победу в туре, должен участвовать не менее чем в трех этапах и в финале.

– Зимний легкоатлетический тур ВФЛА стартует 7 января в Екатеринбурге "Рождественскими стартами", которые также являются Мемориалом Яламова, – цитирует ТАСС Юхареву. – Завершится тур в середине февраля на чемпионате России в Москве.

По словам пресс-атташе ВФЛА, в программу Зимнего тура также вошли челябинский Мемориал Лукашевича и Середкина (11 января), Кубок главы Чувашии Михаила Игнатьева в Чебоксарах (14 января), московские Мемориал Озолина – Дьячкова (17 января) и Кубок Тер-Ованесяна (18 января), Оренбургская миля (20 января), Кубок Сталинграда (27 января), Кубок губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани (30 января), московская "Русская зима" (4 февраля) и "Мемориал Алексеева" в Санкт-Петербурге (7 февраля).

Спортсмены будут соревноваться в беге на 60, 400, 800, 1500 метров, 60 метров с барьерами, в прыжках в длину, высоту, тройном прыжке, прыжках с шестом, а также в толкании ядра.