ВФЛА дисквалифицировала пятерых спортсменов на основании решения РУСАДА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на своем официальном сайте сообщила, что на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала пятерых спортсменов. В этот список попали атлеты, нарушившие антидопинговые правила.

Татьяна Качегина (метание молота), в ее пробе обнаружены мельдоний, станозолол, GHRP-2 и туринабол, дисквалифицирована на 4 года (с 24 июля 2018 года).

Наталья Полякова (метание молота), в ее пробе был найден метенолон, отстранена на 4 года (с 8 августа 2018 года).

Дарья Творогова (бег) в пробе которой был обнаружен мельдоний, дисквалифицирована на 2 года (с 7 марта 2018 года).

Сергей Котов (бег) за неявку на пункт допинг-контроля дисквалифицирован на 4 года (с 20 июля 2018 года).

Яна Михайлова (толкание ядра), в пробе которой был найден метилгексанамин, дисквалифицирована на 2 года (с 12 июля 2018 года).