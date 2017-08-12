Валерий Пронкин: "После завоевания медали в планах только свадьба"

Российский метатель молота Валерий Пронкин, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира, признался, что сейчас у него в планах только свадьба, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Церемония бракосочетания 23-летнего россиянина состоится в конце месяца.

- У меня сейчас только один план – 24 августа сыграть свадьбу, - заявил Пронкин. - Уже не могу дождаться, когда увижу свою девушку.

– Она тоже метает молот?

– Да. Она самая лучшая и самая любимая. Зовут Аня, Анечка. Больше, извините, не скажу!

Полностью интервью Пронкина