Валерий Пронкин: "Если честно, ждал эту медаль"

Российский метатель молота Валерий Пронкин, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира, признался, что ждал эту награду, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 23-летний россиянин также отметил, что ему осталось сдать допинг-пробу, чтобы полноценно отпраздновать успех.

- А у меня вообще все очень круто! – признался Пронкин. - Еще пробу на допинг бы сдать поскорее - и вообще плясать буду.

- Ожидали этой медали?

- Если честно – да. Места мы не загадывали, но результат показал примерно на тот, который и должен был.

Полностью интервью Пронкина