Валентин Балахничев: "Серебро Шубенкова в таких условиях - это подвиг"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев отметил, что российскому барьеристу Сергею Шубенкову не хватило присутсвия тренерского штаба на чемпионате мира-2017 в Лондоне. По его словам, в таких условиях серебро россиянина — это подвиг.

– Для любого спортсмена важно присутствие целого штаба тренеров, врачей и просто друзей, которые между забегами поддерживали бы его в профессиональном и моральном плане, – приводят "Известия" слова Балахничева. – Шубенков был лишен этого в отличие от своих конкурентов. Поэтому серебро в таких условиях, после пропущенной Олимпиады – это подвиг. Сергей в очередной раз доказал, что он - большой спортсмен с настоящим характером.

Сейчас у Сергея такой возраст, когда физически и по части соревновательного опыта он еще может значительно прогрессировать. Но здесь ему придется соревноваться с системами подготовки спортсменов из США и Ямайки, их индустрией фармакологического, методического и биомеханического обеспечения. Кроме того, мы видели, как внезапно на ЧМ-2017 вышел неизвестный венгерский барьерист, завоевавший бронзу. Это говорит о том, что в любой момент в любой стране, где бег с барьером находится в числе приоритетных видов, может появиться талантливый спортсмен.