В Китае планируют провести один из крупнейших марафонов

Китайская компания Wanda, возглавляемая одним из богатейших людей Китая Ванем Цзяньлинем, подписала контракт с компанией World Marathon Majors (WMM), которая занимается проведением крупнейших мировых марафонов. Она организует самые престижные марафоны в Лондоне, Берлине, Токио, Чикаго, Бостоне и Нью-Йорке.

Wanda получила эксклюзивные права на проведение аналогичного марафона в Китае. Пока не определена точная дата и город, в котором состоятся соревнования. Планируется, что они станут такими же регулярными, как и известные марафоны в других городах.