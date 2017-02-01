12:59 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт: "Не грущу из-за лишения золотой медали Олимпиады-2008"

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Известный спринтер Усэйн Болт признался, что не грустит из-за того, что его лишили золотой медали Олимпийских игр-2008 за победу в эстафете 4x100 м в составе сборной Ямайки. Напомним, в прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат ямайцев и постановил вернуть награды.

- Изначально я был разочарован, конечно же, - цитирует Reuters Болта. - Но в жизни такие вещи случаются. Я не грущу... Я просто жду, что произойдет дальше.

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Материалы REN-TV

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