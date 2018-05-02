СМИ: положительный тест на допинг сдал кенийский олимпийский чемпион-2008

Британские СМИ назвали имя спортсмена из Кении, который был уличен в применении запрещенного препарата. Как утверждает Daily Mail, это олимпийский чемпион-2008 на дистанции 1500 м Асбель Кипроп. По данным издания, Кирпоп сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO).

Официально эта информация пока не подтверждена. Антидопинговое агентство Кении (ADAK) и Федерация легкой атлетики Кении (AK) пока не объявили о нарушении спортсменом антидопинговых правил.

28-летний Кипроп - олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по бегу на 1500 метров. Отметим, что 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.

СМИ: чемпион мира из Кении попался на допинге