СМИ: чемпион мира из Кении попался на допинге

Кенийский бегун, который доминировал на чемпионатах мира несколько лет, сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO), утверждает The Standard. Имя спортсмена не называется. Однако отмечается, что проба была взята во внесоревновательный преиод.

Антидопинговое агентство Кении (ADAK) и Федерация легкой атлетики Кении (AK) пока не объявили о нарушении спортсменом антидопинговых правил.

Отметим, что 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.