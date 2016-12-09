15:51 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сильнов и Борзаковский – вице-президенты ВФЛА

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Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту и бывший кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский избраны вице-президентами организации, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. Также на аналогичные должности выбраны Марина Купцова и Юлия Тарасенко.

Еще один претендент на пост главы ВФЛА Михаил Бутов открытым голосованием был единогласно избран в президиум организации как член Совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). (Мария МАРКОВА)

Шляхтин переизбран на пост главы ВФЛА

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