Шубенков пропустит предстоящий зимний сезон

Личный тренер российского барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов отметил, что его подопечный пропустит предстоящий зимний сезон, включая чемпионат мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме. В нынешнем сезоне Шубенков выступит на трех турнирах: двух этапах "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме (20 августа) и Брюсселе (1 сентября), а также на соревнованиях в Загребе.

– 22 августа по просьбе Сергея мы на базе в Новогорске намерены провести небольшой тренировочный сбор, ему хочется на высокой ноте завершить этот летний сезон, – цитрует ТАСС Клевцова. – Что касается зимы, то ее мы однозначно пропустим.