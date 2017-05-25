Шубенков получил американскую визу

Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков все-таки получил визу в США. Напомним, что рассмотрение его заявки затягивалось из-за "спецпроверки". Однако на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджине спортсмен уже все равно не успеет физически. (Владимир ИВАНОВ)

В начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА – этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае – занял пятое место.