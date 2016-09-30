10:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шляхтин поддержал Исинбаеву в решении участвовать в выборах главы ВФЛА

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Действующий президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в желании баллотироваться на пост главы организации.

Документы о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки в ВФЛА отправит Федерация легкой атлетики Волгоградской области. Выборы состоятся 9 декабря.

- Лена попросила меня ее поддержать, я сказал, что поддерживаю ее во всем, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Что касается меня, то у нас еще есть два месяца.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3665778

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dfrc

нельзя выбирать тех, кто будет МСТИТЬ ....это что за лозунг ".....я никого не прощу и буду мстить..."

10:37

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