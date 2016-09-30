Шляхтин поддержал Исинбаеву в решении участвовать в выборах главы ВФЛА

Действующий президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в желании баллотироваться на пост главы организации.
Документы о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки в ВФЛА отправит Федерация легкой атлетики Волгоградской области. Выборы состоятся 9 декабря.
- Лена попросила меня ее поддержать, я сказал, что поддерживаю ее во всем, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Что касается меня, то у нас еще есть два месяца.
dfrc
нельзя выбирать тех, кто будет МСТИТЬ ....это что за лозунг ".....я никого не прощу и буду мстить..."
10:37