Шляхтин поддержал Исинбаеву в решении участвовать в выборах главы ВФЛА

Действующий президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддержал двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в желании баллотироваться на пост главы организации.

Документы о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки в ВФЛА отправит Федерация легкой атлетики Волгоградской области. Выборы состоятся 9 декабря.

- Лена попросила меня ее поддержать, я сказал, что поддерживаю ее во всем, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Что касается меня, то у нас еще есть два месяца.