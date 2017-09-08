Шляхтин ответил Ласицкене: "Спортсмены должны заниматься своим делом"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин ответил на критику российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Чемпионка мира, не проигравшая ни одного старта в нынешнем сезоне, сегодня выразила мнение, что прогресса в восстановлении ВФЛА в ИААФ не наблюдается. Из-за дисквалификации ВФЛА российские спортсмены вынуждены участвовать в международных стартах под нейтральным флагом.

- Оценка работы федерации – это прерогатива рабочей группы ИААФ и министерства спорта РФ. А спортсмены должны заниматься своим делом – прыгать в секторах, бегать на дорожках. Я же не комментирую результаты спортсменов, а только помогаю им, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.