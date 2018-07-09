Шляхтин доволен выступлением сборной России на юношеском чемпионате Европы

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин считает, что легкоатлеты сборной России отлично выступили на юношеском чемпионате Европы в венгерском Дьоре. На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Виолетта Игнатьева (метание диска) и Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

- Считаю, наши ребята отлично выступили на первенстве Европы в Венгрии, - цитирует ТАСС Шляхтина. - У нас два золота, две бронзы и несколько мест в шаге от пьедестала. Не стоит забывать, в какой сложной обстановке находились наши ребята, допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе практически все они получили в самый последний момент. Но они молодцы, готовились, верили и выступили просто отлично. Ими можно гордиться.

Россияне из-за отстранения ВФЛА вынуждены получать индивидуальный допуск к турнирам и выступать под нейтральным флагом.