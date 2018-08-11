Сергей Шубенков: "Слив на 0,002 секунды – закономерное следствие"

Российский барьерист Сергей Шубенков, ставший вторым на чемпионате Европы, в Инстаграме поздравил француза Паскаля Мартино-Лагарда с победой. В пятницу Шубенков уступил 0,002 секунды французу в беге на 110 метров с препятствиями на чемпионате Европы. Победитель был определен с помощью фотофиниша, после чего представитель россиянина подал протест.
– Ни одна хорошая форма не держится вечно, не все эксперименты приносят хорошие результаты всегда, – написал Шубенков в Инстаграме. – 13,17 – не те секунды, ради которых я приехал на Чемпионат Европы, и слив на 0,002 сек – закономерное следствие. А Паскаль молодец, в отличие от меня показал лучший результат сезона там, где он был действительно нужен и заслуженно победил.
Ни одна хорошая форма не держится вечно, не все эксперименты приносят хорошие результаты всегда. 13,17 - не те секунды, ради которых я приехал на Чемпионат Европы, и слив на 🥈0,002 сек - закономерное следствие. А Паскаль молодец, в отличие от меня показал лучший результат сезона там, где он был действительно нужен и заслуженно победил 🥇. There isn’t a good shape lasting forever, not all experiment bring success all along. 13,17 is not the performance I came at the Eurochamps for, so 0,002 gap and 🥈 is very logical here. And a well-deserved 🥇 for @pascalmartinot who, unlike me, struck his SB when it was required most