15:37 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Легкоатлеты столкнулись с такими обстоятельствами, с которыми не сталкивались никогда"

0
0
0

В Москве в кинотеатре "Пионер" был представлен фильм двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой "Сила победителей". В фильме рассказываются истории легкоатлета Сергея Шубенкова, паралимпийца Романа Петушкова и синхронистки Ольги Брусникиной.

– Лена спрашивает, почему я согласился принять участие в проекте. И первое, что приходит на ум, – это сказать: "Потому что ты попросила". Я даже не задумывался об этом... – пошутил Шубенков. – Моя история о том, что бывают различные сложные обстоятельства, которые мешают идти к своей цели. В этом году легкая атлетика столкнулась с такими обстоятельствами, с которыми не сталкивался никто и никогда. Но как после всего найти мотивацию для того, чтобы снова пойти на тренировку – большой вопрос. Самое главное - пробовать, стараться, и все будет хорошо! (Любовь КОНЯЕВА)

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ