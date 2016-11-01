Сергей Литвинов: "Не рассчитывал на компенсацию, но лишние деньги - это хорошо"

Чемпион России в метании молота Сергей Литвинов рассказал о денежных компенсациях легкоатлетам за пропуск Олимпийских игр в Рио. По словам Литвинова, он не рассчитывал на эту компенсацию.

- Сергей, вы приветствуете решение финансово компенсировать ведущим легкоатлетам пропущенную Олимпиаду?

- Скажем так, я не считаю, что это решение было обязательным. Государство в России вкладывает в спорт очень много. Жаловаться, а тем более, что-то требовать тут нереально. Я на эту компенсацию не рассчитывал, хотя лишние деньги – это всегда хорошо. Но деньги не вернут мне Олимпийские игры. Финансовые потери по ходу сезона, конечно, были, но в основном тут речь идет о коммерческих стартах. Не уверен, что компенсировать их обязано именно государство. А что касается Игр, все надо было доказывать там, в секторе...

- Как непосредственный участник процесса, вы уже знаете, кто и сколько получит? Как быть, например, с эстафетчиками, у которых личные результаты невысоки, но были шансы взять медаль в беге 4х400 м?

- Нет, я не знаю ничего конкретного и пока ничего не получал. Честно, если бы меня самого попросили эти деньги распределить, я бы не смог. Тут столько нюансов, что было бы и как в Рио, если бы мы туда поехали. Как бы ни сделали, недовольных будет достаточно. У нас ведь многие спортсмены думают: вот, государство должно нам то и это. Хотя так много, как в России, для спорта государство не делает, наверное, нигде. Повторюсь, на мой взгляд, тут любой сумме можно радоваться, и мы точно не в том положении, чтобы что-то требовать.

- Вам не кажется, что выплата этих компенсаций может быть воспринята на Западе как очередной вызов со стороны России и отрицание того, что проблема допинга у нас существует?

- Не исключаю, что все будет воспринято именно так. У нас свой путь и свой менталитет. Хотя большинство спортсменов ведь действительно не при чем, их подвели федерация, государство, кто-то еще... (Наталья МАРЬЯНЧИК)